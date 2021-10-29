Естественная убыль населения в 2021 году превысила показатели 2020 года

Естественная убыль населения составила 675,7 тысяч человек за 9 месяцев 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Росстат опубликовал обновленные данные по естественной убыли населения в России. За девять месяцев 2021 года, с января по сентябрь, она составила 675,7 тысяч человек. Это на 288,6 тысячи больше, чем за девять месяцев 2020 года.

Естественная убыль - это преобладание смертности над рождаемостью в силу естественных причин. О ней говорят, когда количество смертей за выбранный период превышает количество новорождённых детей.

Согласно информации, обнародованной на сайте ведомства в пятницу, также за первые девять месяцев в 2021 году родились 1,049 млн детей и умерли 1,725 млн человек. За аналогичный период 2020 года родились 1,068 млн детей, 1,455 млн человек умерли.

Как ранее писал сайт kp.ru, безработица в России в сентябре текущего года продолжила снижение и опустилась до исторического минимума в 4,3% с 4,4% в августе. Ранее показатель в 4,3% был зафиксирован в августе 2019 года., свидетельствуют данные Росстата.