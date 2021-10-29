МИД РФ призвал Германию, Францию и ОБСЕ побудить Украину прекратить насилие в Донбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва в связи с «фильтрационными мероприятиями» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Старомарьевка, которое находится в серой зоне на линии разграничения между подконтрольной Украине территорией и Донецкой Народной Республикой (ДНР), призывает партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

«Продолжаем следить за развитием обстановки. Призываем наших партнеров по нормандскому формату и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей. Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», - говорится в распространенном комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В ведомстве заявили, что ситуация в селе остается сложной из-за, что туда «периодически наведываются» украинские военнослужащие для проведения там «так называемых фильтрационных мероприятий».

Напомним, представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов назвал заседание контактной группы, прошедшие в среду, 27 октября, одним из самых напряженных и сложных за все время работы формата.