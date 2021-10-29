Попова: рост заболеваемости COVID-19 в России связан с игнорированием вируса

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рост заболеваемости коронавирусной инфекции в России связан с тем, что меры по профилактики не были соблюдены в нужное время и происходило «игнорирование вируса». Такое заявление в пятницу, 29 октября, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Летом спад был не во всех субъектах, и отсутствие должных мер, должного контроля за ними, совершенное игнорирование присутствия вируса в популяции привело к тому, что к началу сезона, к сентябрю мы пришли с высокими цифрами общей заболеваемости в стране», - сказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Попова отметила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией также наложился на сезон острых респираторных инфекций. «Когда мы все собрались, мы все перемешались в коллективах», - подчеркнула она, назвав это обычной историей, когда после 10-15 сентября растут все острые респираторные вирусные инфекции.

Как писал сайт kp.ru, Попова также заявила, что необходимости в закрытии российской границы на данный момент нет, поскольку распространение коронавируса происходит внутри страны.