Американский эсминец Porter направился в Черное море, об этом вечером в пятницу, 29 октября, сообщил шестой флот военно-морских сил (ВМС) США. Отмечается, что оснащенный управляемыми ракетными системами эскадренный миноносец класса «Арли Берк» отправился в регион для «взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО».

«USS Porter начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе», - говорится в сообщении, опубликованном на странице шестого флота в Twitter.