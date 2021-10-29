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Политика29 октября 2021 23:18

Американский эсминец Porter направился в Черное море

Шестой флот ВМС США объясняет это «взаимодействием с союзниками и партнерами по НАТО в регионе»
Источник:kp.ru
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Американский эсминец Porter направился в Черное море, об этом вечером в пятницу, 29 октября, сообщил шестой флот военно-морских сил (ВМС) США. Отмечается, что оснащенный управляемыми ракетными системами эскадренный миноносец класса «Арли Берк» отправился в регион для «взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО».

«USS Porter начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе», - говорится в сообщении, опубликованном на странице шестого флота в Twitter.