Глава ВОЗ заявил, что на Земле появится новый опасный вирус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что рано или поздно на нашей планете появится новый вирус, распространение которого будет невозможно сдержать, поэтому человечество должно готовиться к следующей пандемии.

«Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей. Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать», - сказал он, выступая на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме.

По словам Тедроса Гебрейесуса, борьба с «угрозами высокого уровня» требует «политического участия на высоком уровне», в связи с этим он призвал «Большую двадцатку» поддержать идею заключить юридически обязывающее международное соглашение по подготовке к пандемиям и реагированию на них.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава ВОЗ заявил, что одни лишь вакцины против коронавирусной инфекции не способны положить конец пандемии.

К слову, ранее японский футуролог Мориносукэ Кавагути предрек миру новые пандемии, заявив, что о коронавирусе вскоре все забудут. По его мнению, COVID-19 выявил плохое общее состояние здоровья людей, а также их нежелание менять свой образ жизни.