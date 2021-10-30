МИД пообещал защитить граждан России, захваченных украинскими военными в Донбассе

МИД России призвал Германию, Францию и ОБСЕ побудить Украину прекратить насилие в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском МИД пообещали сделать все возможное для защиты прав граждан России, захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе. Ранее сообщалось, что в плену у украинских военных оказались 37 жителей расположенного в «серой зоне» села Старомарьевка Волновахского района Донецкой области.

В комментарии МИД говорится, что ситуация в селе Старомарьевка сложная: туда «периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения так называемых «фильтрационных мероприятий»: вводят своего рода комендантский час, запрещают жителям выходить из домов в целях проверки паспортного режима. Причем в начале этой недели такие «мероприятия» были особенно жесткими.

«У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания, но не люди», - отметили в МИД.

Российские дипломаты продолжают следить за развитием обстановки, а также призывают партнеров по нормандскому формату – Францию с Германией – и ОБСЕ побудить Киев прекратить насильственные действия в отношении жителей Донбасса.

«Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», - подытожили в МИД.