В МИД прокомментировали сообщения о захваченных украинскими военными россиянах

МИД России призвал Германию, Францию и ОБСЕ побудить Украину прекратить насилие в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комментируя сообщения о том, что украинские военные захватили и удерживают в плену 37 граждан России, которые живут в так называемой «серой зоне» Донбасса, российское министерство иностранных дел призвало Германию, Францию и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие на востоке Украины.

В комментарии внешнеполитического ведомства говорится, что ситуация в села Старомарьевка, где произошло задержание, сложная: туда «периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения т.н. «фильтрационных мероприятий»: вводят своего рода комендантский час, запрещают жителям выходить из домов в целях проверки паспортного режима. Причем в начале этой недели такие «мероприятия» были особенно жесткими.

«У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания, но не люди», - отметили в МИД.

Российские дипломаты продолжают следить за развитием обстановки, а также призывают партнеров по нормандскому формату – Францию с Германией – и ОБСЕ побудить Киев прекратить насильственные действия в отношении жителей Донбасса.

«Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», - подытожили в МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова рассказала, что Украина пытается обострить конфликт в Донбассе, о чем, в частности, свидетельствуют участившиеся обстрелы со стороны киевских военных. По ее словам, Киев делает все, чтобы спровоцировать ополченцев на ответные действия.

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