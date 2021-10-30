Гинцбург заявил, что привитые от коронавируса могут заболеть из-за характера штамма «Дельта» Фото: Александр ГЛУЗ

Вакцинированные от коронавирусной инфекции могут подхватить штамм «Дельта» из-за характера этого варианта COVID-19, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, штамм действует внутри клеток, проникая в них из-за низкого уровня антител.

Привитые заболевают, потому что при штамме «Дельта» клетки памяти не успевают сработать, объяснил Гинцбург РИА Новости. Специалист сообщил, что уровень антител у перенесших коронавирус снижается обычно через 6-8 месяцев. Оставшиеся после болезни клетки памяти начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день, однако это слишком поздний срок. За это время вирус успевает распространиться по клеткам.

Эксперт отметил, что ревакцинация раз в полгода позволит держать уровень антител на высоком уровне.

Как писал сайт kp.ru, в России выявлено уже пять случаев заболевания вариантом штамма «Дельта» - AY4.2.