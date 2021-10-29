В России выявлено пять заражений штаммом коронавируса AY.4.2 Фото: Александр ГЛУЗ

В России выявлено пять случаев заболевания мутация штамма коронавируса «дельта» AY4.2. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов изданию Lenta.ru.

Как уточняется, два из пяти заражений штаммом AY.4.2 выявлены в Татарстане: в Казани и селе Богатые Сабы, а остальные в Москве и Подмосковье.

Хафизов отметил, что в России продолжают работу по постоянному мониторингу за изменчивостью патогена на предмет выявления как известных, так и возможных новых геновариантов коронавируса.

Напомним, ранее Генетик допустил, что новый подвид коронавируса AY.4.2 способен вытеснить «дельту», отметив, что мутации вирусов – это естественны процесс, при котором наиболее приспособленные к выживанию частицы вытесняют те, что менее приспособленные.

Как писал сайт kp.ru, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против всех мутаций коронавируса, в том числе и против подвида AY.4.2 штамма «дельта».