Россиян предупредили об активизации мошенников в нерабочие дни Фото: Shutterstock

Во время нерабочих дней в России ожидается резкая активизация мошенников, которые воспользуются закрытием ресторанов и других общественных мест и будут пытаться обмануть россиян в интернете, рассказал руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

В связи с тем, что досуговые заведения будут закрыты, многие жители России будут проводить время в сети. В беседе с РИА Новости Куценко предупредил, что мошенники попытаются заинтересовать россиян сверхприбыльными инвестициями в фондовый рынок и криптовалюту. Как сообщил эксперт, злоумышленники будут использовать для привлечения жертв на фишинговые сайты электронные письма, телефонные звонки и рекламные объявления. После того, как пользователь перейдет на него, ему предложат открыть брокерский счет или криптокошелек, перевести на него деньги и предоставить доступ к другим счетам.

Куценко объяснил, что при пополнении баланса средства пользователя уходят на счета мошенников, при этом в личном кабинете симулируется рост доходности. Это заставляет жертву переводить на счет еще большую сумму. Когда же пользователь захочет вывести деньги, у него не получится это сделать. Специалист посоветовал россиянам быть бдительными и не доверять слишком заманчивым условиям инвестирования, а подробно изучить финансовый инструмент, подобрав надежного брокера.

Как писал сайт kp.ru, ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества при помощи СМС.