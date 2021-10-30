Тяжелый коронавирус способен развиться за 3-5 дней Фото: Олег УКЛАДОВ

Тяжелая форма коронавирусной инфекции может развиться у пациентов уже через 3-5 дней после появления первых симптомов, рассказал врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков.

«В среднем при наихудшем варианте скорость может быть от 3 до 5 дней, то есть от момента появления первых симптомов высокой лихорадки в течение 3-5 дней может привести к тяжелому поражению легких», – сообщил медик ТАСС.

По словам Никишенкова, быстрому перерастанию в тяжелую форму способствуют новые штаммы коронавируса, в частности «Дельта». Кроме того, развитие инфекции зависит от иммунной системы человека и хронических заболеваний. Как отметил пульмонолог, ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст особенно негативно влияют на течение болезни.

В крайне тяжелых случаях, когда не помогают лекарства и искусственная вентиляция легких, применяется насыщение крови кислородом, сообщил Никишенков. Шансы выжить в такой ситуации небольшие, а более эффективно аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации для больных моложе 60 лет. Этот способ – последняя попытка помочь пациенту, подчеркнул врач.

Как писал сайт kp.ru, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые от коронавируса могут заболеть COVID-19 из-за характера штамма «Дельта».