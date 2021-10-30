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Общество30 октября 2021 10:59

Причиной смерти диктора Игоря Кириллова стал тромбоз

Телеведущий скончался в субботу, 30 октября, в столичной клинике
Абдулла ШАКИРОВ
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Причиной смерти диктора Игоря Кириллова стал тромбоз

Причиной смерти диктора Игоря Кириллова стал тромбоз

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Легендарный диктор Центрального телевидения Советского Союза Игорь Кириллов умер в результате тромбоза.

Телеведущий страдал тромбозом нижних конечностей. В сентябре 2021 у него случилось обострение, но Кириллов отказался от лечения в больнице и три дня находился дома. Уже в октябре диктора госпитализировали в столичную клинику, где он скончался утром, 30 октября, передает «Пятый канал».

Как писал сайт kp.ru, Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни.

Диктор начал телевизионную карьеру в 1957 году с помощника режиссера. Уже через 2,5 месяца он решил попробовать себя в роли телеведущего, когда Центральная студия объявила конкурс дикторов. После победы в конкурсе Кириллова сразу же поставили вести прямой эфир с запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. Именно Кириллов сообщил населению СССР о полете Юрия Гагарина в космос в апреле 1961 года. Более 20 лет он был телеведущим программы «Время».