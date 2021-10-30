Путин заявил, что бюджет России в 2021 году будет профицитным Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бюджет России в 2021 году будет профицитным, заявил президент страны Владимир Путин в ходе саммита «Большой двадцатки».

«В текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику, так что бюджет будет профицитным», – сообщил глава государства.

По словам Путин, дефицит бюджета России в прошлом году увеличился до 4% ВВП, поскольку из-за пандемии коронавируса пришлось принимать масштабные меры поддержки населения и стимулирования малого и среднего бизнеса.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 28 октября, Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. В 2022 году доходы бюджета России составят 25,021 триллиона рублей, расходы - 23,694 триллиона. В 2023 году доходы палнируются в размере 25,540 триллиона рублей, расходы - 25,241 триллиона рублей.

Позднее, в 2024 году, потенциальных доходы бюджета оцениваются в 25,831 триллиона рублей, а расходы составят 26,354 триллиона рублей.