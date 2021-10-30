Минздрав зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусом в регионах с серьезными ограничениями

В Минздраве считают это хорошим результатом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о первых позитивных подвижках в эпидемиологической ситуации после введения ограничительных мер. По его словам, регионы, где к реализации этих мер отнеслись строго, уже замечено снижение темпов заболеваемости коронавирусом.

"Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости [ковидом] снизился. Это хороший результат", - сказал Мурашко.

Министр подчеркнул, что сегодня одна из главных задач - обеспечить профилактику распространения коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, российская трехсторонняя комиссия, профсоюзы, работодатели и правительство, единогласно поддержала предоставление работникам двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.