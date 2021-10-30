Скорость вакцинации от коронавируса в России выросла в четыре раза перед нерабочей неделей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об ускорении темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в России. По его словам, за последние полторы недели количество людей, приходящих за прививкой от COVID-19, выросло в четыре раза.

Как сообщил Мурашко в ходе визита во Владимирскую область, это хорошие темпы иммунизации населения. И, как надеется министр, они сохранятся в дальнейшем.

"Невежество сегодня в профилактике заболевания. Нужно слушать тех, кто уже находится в реанимации. Они, наверное, прочувствовав все на себе, могут сказать: "Берегите себя, пройдите вакцинацию", - подчеркнул Мурашко.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о первых позитивных подвижках в эпидемиологической ситуации после введения ограничительных мер. По его словам, регионы, где к реализации этих мер отнеслись строго, уже замечено снижение темпов заболеваемости коронавирусом.