Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" прекратилась

Газопровод перешел в реверсный режим — с запада на восток Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В субботу, 30 октября, прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию, была прекращена. Об этом сообщил немецкий газотранспортный оператор Gascade.

По данным оператора, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 по московскому времени. А в период с 10:00 до 11:00 и вовсе прекратилась. В последние часы работы объем проходящих по трубе объемов газа снизился с почти 400 тысяч кубометров до 28,8 тысяч кубометров. В нормальном режиме ранее в час газопровод прокачивал до миллиона кубометров газа.

После всех этих процедур газопровод перешел в реверсный режим — к прокачке газа с запада на восток.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания "Газпром" полностью выполняет свои долгосрочные соглашения по поставкам газа европейским заказчикам, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала.