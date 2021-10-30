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Общество30 октября 2021 18:48

Похороны диктора Игоря Кириллова пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве

Дата прощания пока неизвестна
Наталья Смирнова
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Дикторы Светлана Жильцова, Игорь Кириллов и Аза Лихитченко в студии программы «Время», 1970 год.

Дикторы Светлана Жильцова, Игорь Кириллов и Аза Лихитченко в студии программы «Время», 1970 год.

Фото: ТАСС

Диктор, журналист, народный артист СССР Игорь Кириллов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Информацию о месте его погребения сообщила вдова легендарного ведущего Татьяна.

"Место [похорон] - Новодевичье кладбище", - цитирует женщину ТАСС.

Отмечается, что дата прощания пока неизвестна. Ожидается, что ее сообщат позже.

Как ранее писал сайт kp.ru, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет. Он обладал фирменным узнаваемым голосом и более 20 лет вел программу "Время". После прихода нового поколения телеведущих он остался востребованным и приглашался в качестве ведущего концертов и творческих вечеров.

Его смерть стала ударом для многих деятелей культуры и политики. Свои соболезнования кончиной Игоря Кириллова выразил, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин.

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