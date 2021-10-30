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Общество30 октября 2021 19:07

Ребенок заразился коронавирусом на третий день жизни

Московские врачи лечат младенца, заразившегося коронавирусом на третий день жизни
Наталья Смирнова
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Болезнь протекает для младенца тяжело

Болезнь протекает для младенца тяжело

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о состоянии ребенка во Владимирской области, который заразился коронавирусной инфекцией на третий день после рождения. Отмечается, что младенец тяжело переносит болезнь.

О самочувствии ребенка и его матери Мурашко рассказал в ходе общения с журналистами в субботу, 30 октября. По его словам, ребенок заразился COVID-19 от своей матери, болезнь быстро перешла в тяжелую форму. Малышу даже потребовалась искусственная вентиляция легких.

Мурашко отметил, что лечением ребенка занимаются как местные специалисты, так и врачи из Москвы. В связи с этой ситуацией министр призвал беременных женщин вовремя вакцинироваться, чтобы защитить не только себя, но и будущего ребенка.

"Антитела, выработанные у матери, проходят плацентарный барьер, в том числе защищают новорожденного", - пояснил глава Минздрава.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об ускорении темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в России. По его словам, за последние полторы недели количество людей, приходящих за прививкой от COVID-19, выросло в четыре раза.