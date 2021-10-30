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В мире30 октября 2021 19:23

В Южной Корее умер подросток, вакцинированный от коронавируса препаратом Pfizer

Пока не уточняется, связана ли его смерть с прививкой
Наталья Смирнова
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Ребенок скончался через полтора месяца после прививки

Ребенок скончался через полтора месяца после прививки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Южной Корее расследуется смерть подростка после вакцинации от коронавируса. Это первый подобный случай в стране, все обстоятельства дела выясняют органы здравоохранения.

Как сообщает новостное агентство Ренхап со ссылкой на власти, ученик старшей школы сделал прививку от коронавируса препаратом Pfizer 13 августа 2021 года. У него не было хронических заболеваний или недомоганий, однако 27 сентября ребенок скончался.

Органы здравоохранения намерены выяснить, связана ли смерть подростка с вакцинацией Pfizer. Пока утверждать это они не берутся.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о состоянии ребенка во Владимирской области, который заразился коронавирусной инфекцией на третий день после рождения. Отмечается, что младенец тяжело переносит болезнь.