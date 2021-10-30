"Газпром" сообщил о выполнении заявок европейских потребителей в полном объеме

Компания сделала заявление на фоне остановки прокачки топлива по трубопроводу "Ямал - Европа" Фото: Олег ЗОЛОТО

"Газпром" прокомментировал, как совершаются поставки российского газа в Европу после остановки прокачки топлива по трубопроводу "Ямал-Европа". Как сообщили в управлении информационной политики компании, заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме.

"Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей", - сообщают в компании.

Также накануне в холдинге рассказывали, что "Газпром" не только выполняет все контрактные обязательства, но и перевыполняет их. В 2021 году компания поставила в Европу поставил в Европу 11 млрд кубометров газа дополнительно.

Как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 30 октября, прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию, была прекращена. В последние часы работы объем проходящих по трубе объемов газа снизился с почти 400 тысяч кубометров до 28,8 тысяч кубометров. После всех этих процедур газопровод перешел в реверсный режим — к прокачке газа с запада на восток.