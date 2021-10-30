Умерла бабушка томича, который ради нее пробирался в "красную зону" больницы под видом врача

Внук нарушал правила посещения, чтобы обеспечивать своей бабушке должный уход Фото: Олег Укладов

Житель Томска Сергей, который ради своей бабушки три дня проникал в "красную зону" больницы, сообщил, что она скончалась. Пожилая женщина заболела коронавирусной инфекцией и находилась в тяжелом состоянии.

"Не трогайте меня, моя бабушка умерла", - ответил Сергей на вопрос журналистов РЕН ТВ, которые хотели узнать, как пожилая родственница себя чувствует.

Как ранее писал сайт kp.ru, 80-летняя женщина, страдающая синдромом Альцгеймера, заболела коронавирусом. Ее госпитализировали в МСЧ №2 города Томска, где разместили в "красной зоне" - месте, где отдельно от остальных пациентов лечатся больные с COVID-19.

Внук пенсионерки, для которого она была самым близким родственником, пытался узнавать о ее состоянии от врачей, но ничего не добился. Тогда Сергей стал ежедневно ходить к бабушке, надевая защитный костюм и представляясь врачом другого отделения. Он ухаживал за женщиной и следил, чтобы ей было комфортно. До того, как он пришел, по словам внука, бабушка лежала "вся в моче и в кале", а к остальным пациентам также относились "как к свиньям".