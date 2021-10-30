Экс-главком НАТО о словах Лаврова: Запад выбирает стратегию "остерегаться медведя" Фото: REUTERS

Адмирал ВМС США в отставке и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис считает, что альянсу не следует исключать из поля зрения Россию.

По его мнению, Западу нужно продолжать "остерегаться медведя". Об этом он написал в своей статье для Bloomberg, комментируя фразу главы МИД РФ Сергея Лаврова. 18 октября во время пресс-конференции министр объявил, что Россия приостановит работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Также он призвал союзников альянса обращаться к российскому послу в Бельгии, в случае если у тех "возникнут какие-то экстренные дела".

- Стратегия "остерегаться медведя" - та причина, по которой НАТО было сформировано после Второй мировой войны, - должна оставаться приоритетной и сейчас, - отметил американский адмирал.

При этом в публикации Ставридис пишет, что счел слова российского министра "едкими".