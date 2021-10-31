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Политика31 октября 2021 6:41

Байден призвал Германию выполнять обещания перед Украиной по "Северному потоку - 2"

Он отметил, что Россия не должна манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Байден призвал Германию выполнять обещания перед Украиной по "Северному потоку - 2"

Байден призвал Германию выполнять обещания перед Украиной по "Северному потоку - 2"

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о необходимости выполнить обещания, данные Украине в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении Белого дома.

- Президент США отметил важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления американской стороны и Германии в поддержку Украины ... чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях, - говорится в пресс-релизе.