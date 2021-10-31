Байден призвал Германию выполнять обещания перед Украиной по "Северному потоку - 2" Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о необходимости выполнить обещания, данные Украине в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении Белого дома.

- Президент США отметил важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления американской стороны и Германии в поддержку Украины ... чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях, - говорится в пресс-релизе.