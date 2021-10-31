WP: в США обеспокоены "наращиванием" российских войск у границы с Украиной

Совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чиновники США и некоторых стран Европы обеспокоены "возобновлением наращивания численности российских войск" рядом с границей Украины, сообщает Washington Post со ссылкой на анонимные источники. Какие именно европейские государства выражают беспокойство, издание умалчивает.

"Переброска войск вновь вызвала обеспокоенность, которая появилась в апреле, когда самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс", - сообщает американское издание.

Издание уточняет, что "необычные перемещения техники" на указанном участке начались после завершения совместных учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина планирует вложить 17 млрд гривен (около 630 млн долларов) в обустройство государственной границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

Монастырский выразил уверенность, что за два следующих года граница с Россией и Белоруссией будет полностью обустроена и попросил кабинет министров для этого заложить в бюджет 17 млрд гривен.