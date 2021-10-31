Число отравившихся российских туристов в Хургаде выросло до 40

Число пострадавших граждан России от отравления в курортном городе Хургада увеличилось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число россиян, отравившихся в египетском курортном городе Хургада, достигло 40 человек, сообщает телеканал "Известия".

Проверкой инцидента занялась местная прокуратура. Не исключается, что причиной отравления людей могла стать некачественная водопроводная вода.

Как ранее писал сайт kp.ru, о массовом отравлении отдыхающих россиян, остановившихся в отеле AMC Royal, стало известно со слов жителя Татарстана, чьи родственники оказались в числе пострадавших.

По его словам, гражданам стало плохо преимущественно ночью, а с утра в субботу, 31 октября, постояльцев отеля начали госпитализировать. Мужчина уточнил, что у отравившихся наблюдается температура, врачи им ставят капельницы.

После этого санитарные власти Хургады приняли решение на два дня закрыть отель в связи с инцидентом, произошедшим с российскими туристами.