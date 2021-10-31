Глава ВОЗ поддержал позицию Лаврова об укреплении глобальной архитектуры здравоохранения

Тедрос Аданом Гебрейесус и Сергей Лавров Фото: REUTERS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал об итогах встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, включая ключевую роль ВОЗ, для предотвращения угроз здоровью людей", - написал Гебрейесус на своей странице в Twitter.

По его словам, на этой же встрече речь шла и о предстоящей специальной ноябрьской сессии ВОЗ, на которой будут обсуждать разработку международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава ВОЗ ранее встретился с Сергеем Лавровым на полях саммита Группы 20 (G20) в Риме. Там же Гебрейесус выразил российскому дипломату благодарность за предложение о взаимном признании вакцин, которое озвучил президент.