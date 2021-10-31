11 человек погибли в Индии при падении автомобиля в ущелье

В ДТП пострадали четверо, погибли 11 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автомобиль сорвался в ущелье в индийском штате Уттаракханд, в результате чего скончались 11 человек, еще четверо пострадали, сообщает агентство "Синьхуа".

По предварительным данным правоохранительных органов, в районе города Дехрадун водитель транспортного средства не справился с управлением, что и привело к падению в ущелье.

Четверых пострадавших госпитализировали. На место происшествия прибыли полицейские и спасатели.

Как ранее писал сайт kp.ru, три человека погибли, ещё четверо пострадали в столкновении Lada Largus с грузовиком Scania, во вторник, 26 октября. Авария произошла в Раменском районе на 149 км ЦКАД. Семиместный легковой автомобиль протаранил заднюю часть фуры, которая двигалась по автодороге в попутном направлении.

Днем 25 октября на участке Ленинградского шоссе в Московской области столкнулись рейсовый автобус и четыре машины. В результате пострадали шесть человек.