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Здоровье31 октября 2021 11:51

В России выявлено 40 993 случая заражения коронавирусом 31 октября 2021 года

Новый рекорд заболеваемости коронавирусом установлен в России
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Лидером по заболеваемости стала Москва

Лидером по заболеваемости стала Москва

Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 40 993 случая заражения COVID-19. Это новый рекорд. Всего с начала пандемии было выявлено 8 513 790 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 7603 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 3597 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область, где коронавирус выявили у 2737 местных жителей.

За сутки скончались 1 158 пациентов. Из больницы выписали 27 115 человека. Общее число умерших в России составило 238 538 человек, выздоровевших - 7 358 539.

Как ранее писал сайт kp.ru, Кремль опубликовал поручения президента федеральному правительству с конкретными шагами по борьбе с пандемией. В документе предусмотрено 12 шагов. В частности, дорогие лекарства купят за счет федерального бюджета, военных подключат к борьбе с пандемией, а тестирование на ковид увеличат "кратно".