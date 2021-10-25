Путин предложил 12 шагов по борьбе с коронавирусом

Рассказываем об основных мерах, которые нас ждут в самом скором времени Фото: REUTERS

В понедельник Кремль опубликовал поручения президента федеральному правительству с конкретными шагами по борьбе с пандемией. Рассказываем об основных мерах, которые нас ждут в самом скором времени:

1. Не у всех регионов есть деньги на покупку дорогих лекарств, помогающих при лечении ковида. Правительству поручено централизовано закупать эти препараты за счет федерального бюджета, чтобы потом рассылать в провинциальные клиники. Вице-премьер Татьяна Голикова на прошлой неделе рассказывала, что на это выделено из казны 4,1 млрд. рублей.

2. Каждый день власти будут следить за доступностью лекарств в регионах, чтобы оперативно рассылать недостающее.

3. Армию, МЧС и «заинтересованные органы исполнительной власти» будут подключать к борьбе с короной. В поручении написано, что на их помощь могут рассчитывать регионы со «сложной эпидемиологической ситуацией".

4. Тестирование на корону надо увеличить кратно. Власти хотят активнее использовать экспресс-анализы чтобы быстро выявлять заболевших и «в кратчайшие сроки изолировать их».

5. Президент требует «наращивать темпы вакцинации и ревакцинации». Напомним, что президент не раз говорил о том, что люди вакцинироваться не хотят, доверия к прививке у многих нет.

6. Все, кто решит вакцинироваться, получат два оплачиваемых выходных дня.

7. Министерству науки, РАН, Федеральному медико-биологическому агентству поручено подготовить «бригады медицинских специалистов ведущих медицинских и научных организаций», которые будут ездить в ковидные регионы и помогать на местах.

8. Власти отдельно будут следить за тем, чтобы люди с подтвержденным коронавирусом получали больничные листы и сидели на карантине. Контактным гражданам тоже предписано самоизолироваться.

9. Регионам поручено и дальше следить за соблюдение масочного режима, и чтобы люди держали дистанцию друг от друга. Президент поручил особое внимание уделить транспорту и массовым мероприятиям.

10. Ресторанам запрещено работать с 23:00 до 6:00. В это же время запрещены «зрелищно-развлекательным мероприятия»

11. Посещать «отдельные организации» (полный перечень установит правительство, но вообще речь идет о хождении на работу) можно будет только при наличии прививки, или перенесенной болезни или справки об отсутствии ковида (у кого медотвод к вакцине). Другими словами, власти хотят всех не привитых перевести на удаленку.

12. На самоизоляцию должны уйти все непривитые люди старше 60 лет. Если человек старше 60 работает, его обязательно надо перевести на удаленку минимум на 4 недели, чтобы он привился и у него выработался иммунитет.

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