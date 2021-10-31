В России впервые выявили более миллиона заболевших коронавирусом за месяц Фото: Светлана Макеева

С начала октября в России зарегистрировали 1 002 764 случая заражения коронавирусной инфекций. Это впервые с начала пандемии, когда в нашей стране выявили больше миллиона заболевших COVID-19 за месяц.

Как передает ТАСС, данные за октябрь на 69,4% больше показателей сентября. Кроме того, выявленное в текущем месяце количество заболевших коронавирусом на 127% превысило число заразившихся в октябре 2020 года.

Ранее максимальное значение по числу заболевших коронавирусом за месяц было зарегистрировано в декабре прошлого года. Тогда Оперштаб сообщал о 863 643 инфицированных за месяц.

Согласно представленным данным, в период с 1 по 31 октября зарегистрировали 31 283 летальных исхода, что также стало рекордным показателем за все время пандемии. При этом в сентябре жертвами инфекции стал 24 031 пациент, а в октябре 2020 года - 7268 пациент.

Кроме того, на сегодняшний день, количество людей, находящихся в больницах на лечении с коронавирусной инфекций, составило 916 713. В прошлом месяце было 631 004 пациентах, а в октябре 2020 года - 374 712.

Напомним, сегодня, 31 ноября, в России выявили 40 993 случая заражения коронавирусом, что стало новым рекордом заболеваемости.