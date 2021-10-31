Лавров заявил, что демонстрация флага ВМС США в Черном море не добавляет стабильности ситуации в мире

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отправку американского ракетного эсминца в Черное море, отметив, что Москва готова обеспечить там безопасность. При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что демонстрация флага ВМС США в Черном море не добавляет стабильности ситуации в мире.

«Демонстрация флага ВМС США в Черном море - это не единичный случай. Было несколько раз, когда США прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России»,- заявил глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что Североатлантический альянс демонстрирует нежелание вести диалог с Москвой. По его словам, американцы «активно пытаются подталкивать прибрежные черноморские страны, которые входят в НАТО, к проведению такой конфронтационной политики».

Напомним, накануне американский ракетный эсминец «Портер» направился в Черное море. Как сообщили в ВМС США, оснащенный управляемыми ракетными системами эскадренный миноносец класса «Арли Берк» отправился в регион для «взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО».