Лавров пообщался с Байденом на ужине на саммите G20 в Риме

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в минувшую субботу, 30 октября, он пообщался с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в ходе ужина на саммите «Большой двадцатки» в Риме.

«Вчера за ужином нам удалось пообщаться с Джо Байденом», - сообщил глава российского внешнеполитического ведомства, уточнив, что не виделся с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях G20.

Кроме того, на полях саммита «Большой двадцатки» министр иностранных дел России провел встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также с коллегами из Франции, Италии, Турции и Аргентины.

Как писал сайт kp.ru, глава ВОЗ рассказал, что в ходе встречи с Лавровым речь шла и о предстоящей специальной ноябрьской сессии Всемирной организации здравоохранения, на которой будут обсуждать разработку международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них.