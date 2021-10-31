Генсек ООН: саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата

Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что прошедший в Риме саммит «Большой двадцатки» не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, но надежда окончательно не потеряна.

«Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли», - написал генсек ООН в Twitter.

Гутерриш отметил, что впереди на 26-ую Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, чтобы «реализовать цель не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия», а также «реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей».

Напомним, в преддверии саммита G20 в Риме генсек ООН заявил, что недоверие между ведущими мировыми державами, в том числе между участниками «Большой двадцатки», достигло опасного уровня, призвав страны преодолеть недостаток доверия в сфере распределения вакцин, экономического восстановления от пандемии и борьбы с изменением климата.