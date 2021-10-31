Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию на саммите в Риме Фото: REUTERS

К середине XXI века необходимо достичь глобальной углеродной нейтральности. К такому выводу пришли лидеры стран «Большой двадцатки». Об этом говорится в итоговой декларации саммита G20, прошедшего в Риме.

«Мы признаём необходимость достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов, или углеродной нейтральности, к середине века или примерно к середине столетия», - сказано в документе.

Отмечается, что страны-члены собираются до 2030 года сформулировать долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов. При этом государства признают не только уже существующие цели для достижения данного показателя, но и новые, способные появиться до или во время 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго в Великобритании.

Страны «Большой двадцатки» также призывают принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия. «Мы по-прежнему привержены цели Парижского соглашения - удерживать повышение средней глобальной температуры значительно ниже 2 градусов Цельсия и продолжать усилия по ограничению его на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня», - сообщается в документе.

Кроме того, участники саммита намерены противостоять глобальным вызовам, которые оказывают влияние на их экономику. «Мы будем работать вместе, чтобы выявлять и решать эти проблемы по мере восстановления наших экономик и поддерживать стабильность мировой экономики», - отмечается в декларации.

Как писал сайт kp.ru, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что прошедший саммит «Большой двадцатки» не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, однако, по его мнению, надежда окончательно не потеряна.