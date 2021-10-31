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В мире31 октября 2021 20:15

Маск заявил о готовности продать акции Tesla для спасения человечества от голода

При этом предприниматель поставил условие, что финансовая отчетность должна быть открытой
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Илон Маск

Илон Маск

Фото: REUTERS

Производитель автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о своей готовности потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бизли призвал предпринимателя пожертвовать средства на борьбу с голодом для предотвращения «катастрофы». Как сообщил телеканал CNN, для спасения людей от голода необходимо всего 2% от состояния Маска, которое на сегодняшний день достигает около 289 млрд долларов.

«Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги», - написал предприниматель в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, накануне Илон Маск стал самым богатым человеком в истории по версии Forbes.