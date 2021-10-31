На Земле началась мощная магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце Фото: REUTERS

Мощная магнитная буря началась днем в воскресенье, 31 октября, в магнитосфере Земли после вспышек, произошедших на Солнце. Об этом говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, где предупреждают о том, что это явление может продлиться вплоть до середины следующего дня – понедельника, 1 ноября.

Согласно имеющимся данным, буря началась около 15 часов дня после серии сильных вспышек класса Х, произошедших на Солнце вечером в минувший четверг, 28 октября.

Как сообщают в лаборатории, мощная магнитная буря может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, а космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что дает риск сноса аппарата с орбиты. Кроме того, предупреждают о возможном перерыве в спутниковой навигации и прерывании высокочастотной радиосвязи, а также проблемах низкочастотной радионавигации

Напомним, 28 октября, лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН зафиксировала 14 вспышек. Две из них класса М – сильные, а одна – особо сильная, класса Х. И произошла она в области Солнца, находящейся почти ровно напротив нашей планеты. После этого специалисты предупредили о сильных магнитных бурях в ближайшие время.