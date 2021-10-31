Меркель отметила центральную роль газа в переходе к возобновляемым источникам энергии

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переход к возобновляемым источникам энергии ускорится на фоне решения «Большой двадцатки» отказаться от финансирования угольной энергетики, а газ при этом будет играть центральную роль в переходный период в Германии. Такое заявление сделала и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель.

«Не менее важным является тот факт, что достигнуто соглашение в ближайшее время прекратить финансирование угольной энергетики. Китай сделал важный шаг, присоединившись к остальным. Это значит, что переход к другим источникам энергии будет происходить значительно быстрее, здесь, с нашей точки зрения, газ должен играть центральную роль», - заявила и.о. канцлера в ход пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.

Меркель указала на то, что это решение особенно затронет Африку, поэтому страны «Большой двадцатки» собираются обсудить поддержку использования газа в энергетике в африканских странах. Сам саммит политик назвала успешным.

Как писал сайт kp.ru, лидеры стран «Большой двадцатки» по итогам саммита приняли коммюнике, в котором говорится о необходимости принятия мер для ограничения роста глобального потепления и достижения глобальных нулевых выбросов парниковых газов к середине текущего века.