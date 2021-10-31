Конференция по климату в Глазго открылась с минуты молчания по жертвам коронавируса Фото: REUTERS

Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) формально открылась в шотландском Глазго в воскресенье, 31 октября, с минуты молчания в память жертв пандемии коронавируса.

Министр охраны окружающей среды Чили Каролина Шмидт, которая выступила первой на правах председателя предыдущей климатической конференции ООН, отметила, что складывающаяся в мире обстановка, в том числе глобальное распространение опасных заболеваний и рост среднемировой температуры, требует коллективных усилий от всех стран мира.

«Необходимо сделать многое, ибо изменение климата является общей проблемой. Мы чувствуем запрос в обществе, которое хочет более решительных действий от мировых лидеров. Мы подключаем новое поколение граждан к этой теме, будущее в их руках», - заявила она.

Как отметила Шмидт, за последние годы международное сообщество серьезно продвинулось в вопросе борьбы с изменением климата, разработав Парижское соглашение по климату. «Наши слова должны подкрепляться действиями. Сейчас не время искать виноватых или вводить новые разделительные линии»,- подчеркнула она, призвав «сдержать свое слово».

Как ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов.

Напомним, накануне генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что прошедший в Риме саммит «Большой двадцатки» не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, однако надежда окончательно не потеряна, и он указал на 26-ую Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.