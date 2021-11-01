ЦБ призвал банки не отказывать заболевшим коронавирусом клиентам в реструктуризации кредита Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России из-за коронавирусной инфекции многие граждане оказываются в сложных жизненных ситуациях. В частности, у некоторых возникают проблемы с банками по оплате кредитов.

ЦБ вновь рекомендовал банкам не отказывать в реструктуризации кредитов клиентам, которые заявят о своих финансовых проблемах в период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. Речь идет о тех гражданах, которые в указанные сроки смогут предоставить документ, подтверждающий коронавирус у самого заемщика или проживающих с ним членов семьи.

Благодаря своевременно реструктуризации банк не будет штрафовать клиента за просрочку платежа, а изменит условия. Чаще всего банк дает отсрочку на какое-то время, либо уменьшает сумму ежемесячного платежа, увеличивая при этом срок кредита.

Напомним, в прошлом году более 119 тысяч попавших в трудную финансовую ситуацию россиян были признаны банкротами и, как следствие, освобождены от долгов. В частности, это связано с тем, что в России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве, позволяющий гражданам объявлять себя банкротами по упрощенной схеме.

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