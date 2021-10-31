В Хургаде задержан шеф-повар отеля, где произошло массовое отравление российских туристов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Генеральная прокуратура Египта сообщила, что ведет расследование инцидента с массовым отравлением российских туристов, в том числе россиян, в отели в Хургаде. Задержаны и шеф-повар отеля, а также помощник директора по еде и напиткам.

Как сообщается, специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля, а также из холодильников для анализов. Кроме того, были опрошены наблюдающие за госпитализированными врачи, а также сами отравившиеся туристы и постояльцы отеля, которые не отравились, хотя ели тот же ужин.

«Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого ГП задержала их и поручила полиции провести проверку», - приводит РИА Новости сообщение прокуратура.

Напомним, десятки российских туристов, в том числе дети в возрасте от двух лет, отравились в одном из отелей в Египте в городе Хургада. Как писал сайт kp.ru, Санитарные власти египетского курортного города Хургада приняли решение на два дня закрыть отель. Директор отеля отстранен от работы на три месяца.