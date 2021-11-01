В России с 1 ноября 2021 года изменились правила продажи парфюма Фото: Иван ВИСЛОВ

В России с 1 ноября 2021 года парфюмерные товары можно будет продавать только с маркировкой, зарегистрированной в системе "Честный знак".

Это означает, что на упаковках с такой продукцией, если товар не является подделкой или контрабандой, будет размещен специальный QR-код.

Как ранее писал сайт kp.ru, что правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Так, с 1 марта 2019 года специальные метки должны стоять на всех сигаретных пачках. С 1 июля 2019 года такими же метками обзавелись обувные товары. А с 1 декабря 2019 года маркировке подлежат и духи, резиновые шины и покрышки, кожаная одежда, вязанные блузки, пальто, плащи и куртки, постельное белье и фотоаппараты.

Маркировка представляет собой специальный чип, который вшивается, наклеивается или крепится к изделию. На нем содержится информация о стране-изготовителе, код продукции из товарного классификатора ЕАЭС, а также данные о том, как товар попал в Россию.

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