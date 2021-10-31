Лавров назвал встречу с Байденом полезной

Сергей Лавров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом была полезной. Как ранее сообщил глава российского внешнеполитического ведомства, он пообщался с американским лидером в ходе ужина на саммите «Большой двадцатки» в Риме в минувшую субботу, 30 октября.

Глава МИД РФ сообщил, что обсудил с президентом США выстраивание дальнейших контактов. Кроме того, что американский лидер передал наилучшие приветы российскому коллеге Владимиру Путин и отметил нацеленность на дальнейшие контакты.

«Вчера… у нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Джо Байденом. Он передал приветы президенту РФ Владимиру Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты», - заявил российский министр.

Напомним, на полях саммита «Большой двадцатки» министр иностранных дел России также провел встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также с коллегами из Франции, Италии, Турции и Аргентины.