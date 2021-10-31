МИД РФ ждет ответа от западных коллег по предложениям по встрече в нормандском формате Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона передала западным коллегам предложения по встрече в нормандском формате и теперь ждет от них ответа.

- Мы видим смысл не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате ... мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции, - сказал министр в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он также добавил, что несмотря на призыв провести встречу как можно скорее, РФ но до сих получила от коллег их видение ожидаемых результатов.

Ранее Лавров сообщал, что встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом была полезной. Он пообщался с американским лидером в ходе ужина на саммите "Большой двадцатки" в Риме в минувшую субботу, 30 октября. Там глава МИД РФ обсудил с лидером США выстраивание дальнейших контактов между странами.