Медведев: С весны 2021 года Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса.

По его мнению, в этот период в стране наблюдается подъем заболеваемости.

- В пятую фазу пандемии мы вступили весной 2021 года, и этот период продолжается до сих пор. Мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости среди населения, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация, - говорится в статье Медведева "Шесть уроков одной пандемии", которую опубликовала "Российская газета".

Также Медведев отметил, что в условиях новой реальности, в которой теперь существует мир, необходимы продуманные и взвешенные решения.