Медведев назвал "прививочный национализм" и коммерческие войны неоправданными причинами гибели людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что "прививочный национализм" и коммерческие войны стали неоправданными причинами гибели большого количества людей.

По его мнению, это связано с тем, что все страны стремятся поддерживать в первую очередь своих производителей вакцины от ковида.

- Вопросы вакцинации приобретают идеологическую окраску: "свое - значит лучшее!", даже если этому нет подтверждений. Действует и коммерческий интерес, когда страны стремятся выгодно продать собственную вакцину на международном рынке ... При этом забывается одно "но": каждая из таких ампул - это спасенная или потерянная человеческая жизнь, - говорится в статье Медведева "Шесть уроков одной пандемии", которую опубликовала "Российская газета".