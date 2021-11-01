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В мире1 ноября 2021 1:51

Медведев назвал "прививочный национализм" и коммерческие войны неоправданными причинами гибели людей

По его мнению, это связано с тем, что страны стремятся поддерживать в первую очередь своих производителей вакцин
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Медведев назвал "прививочный национализм" и коммерческие войны неоправданными причинами гибели людей

Медведев назвал "прививочный национализм" и коммерческие войны неоправданными причинами гибели людей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что "прививочный национализм" и коммерческие войны стали неоправданными причинами гибели большого количества людей.

По его мнению, это связано с тем, что все страны стремятся поддерживать в первую очередь своих производителей вакцины от ковида.

- Вопросы вакцинации приобретают идеологическую окраску: "свое - значит лучшее!", даже если этому нет подтверждений. Действует и коммерческий интерес, когда страны стремятся выгодно продать собственную вакцину на международном рынке ... При этом забывается одно "но": каждая из таких ампул - это спасенная или потерянная человеческая жизнь, - говорится в статье Медведева "Шесть уроков одной пандемии", которую опубликовала "Российская газета".