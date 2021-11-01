Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к вакцине "Спутник V" у трижды привитых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у граждан, которые трижды привились российской вакциной от коронавируса "Спутник V", нет жалоб на побочные действия.

- Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет, - сказал Гинцбург, слова которого цитируют РИА Новости.

На данный момент вакцинация считается самым надежным способом защиты организма. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

Что касается признания российской вакцины за пределами нашей страны, то Гинцбург считает, что представители Европейского медицинского агентства и ВОЗ предпочитают не замечать успехов вакцинации "Спутником V". По мнению ученого, процесс признания вакцины мог бы пойти быстрее, если бы он был основан на результатах практического использования препарата против коронавируса. В качестве одной из возможной причиной непризнания "Спутника V" в ЕС эксперт назвал различия в европейском и российском законодательствах.