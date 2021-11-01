Врач Лапа назвала вакцинацию эффективной защитой от тяжелого постковидного синдрома

Прививка от коронавируса поможет избежать тяжелых осложнений Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Вакцинация от коронавируса важна как специфическая иммунная терапия, заявила в интервью радио Sputnik врач Людмила Лапа.

По ее словам, во-первых, привитый от COVID-19 человек меньше подвергнут риску заражения. Во-вторых, вакцинация помогает перенести болезнь в более мягкой форме и избежать тяжелого постковидного синдрома, который зачастую лечат дольше, чем коронавирусную инфекцию, уточнила эксперт.

"С постковидным синдромом приходят лечиться, и это лечат и три месяца, и дольше, потому что там и голова болит постоянно, и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) травмирован, и почки у многих травмированы, и суставы поражены могут быть", - констатировала Лапа.

Она также рекомендовала избегать самолечения, которое может стать "катастрофой" для организма. Лапа напомнила, что лечение наиболее эффективно в первые 7-10 дней с момента заболевания, и чем быстрее начнут оказывать квалифицированную медицинскую помощь – тем лучше.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что постановления об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан подписаны во всех регионах России.