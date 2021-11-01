Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов в России

Gредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России следует ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в страну трудовых мигрантов из ближнего зарубежья и произвести кодификацию миграционного законодательства, заявил в интервью "Интерфаксу" председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

В новом нормативном акте помимо геномной регистрации следует четко прописать "порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля", отметил руководитель СК.

"Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам - более успешно раскрывать совершенные ими преступления", - подчеркнул Бастрыкин.

Он уточнил, что только за первое полугодие 2021 года в России расследовано почти 19 тысяч преступлений, совершенных иностранцами. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года расследовано 17 тысяч аналогичных преступлений, констатировал Бастрыкин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Бастрыкин поддержал блокировку ресурсов, которые содержат потенциально опасную для детей информацию.

Руководитель СКР также ответил критикам, которые призывали его "не лезть в сферу интернета". По его словам, возглавляемое им ведомство расследует преступления, в том числе, совершенные подростками. И одна из функций СКР – выяснение причин и условий, которые способствовали совершению преступления.