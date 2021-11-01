Лавров призвал не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном стран

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главной задачей для Москвы является недопущение дестабилизации центральноазиатских союзников России после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан»*. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Для нас главное - это их стабильность, потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим. Прежде всего, это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу «Россия-24».

Лавров также указал на проблему перелива террористической и наркоугрозы из Афганистана, отметив необходимость «подавлять эти угрозы» и внутри самой республики.

Напомним, накануне официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова заявила, что на текущем этапе преждевременно признаватьм временное афганское правительство, сформированное боевиками движения «Талибан»*. Однако дипломат выразила надежду, что «конкретные практические шаги Кабула навстречу ожиданиям международного сообщества, региональных партнеров», а также продолжение борьбы с терроризмом и накропреступностью могут оказать стимулирующее воздействие на признание кабмина.

*Запрещенная в России террористическая организация