Захарова назвала признание правительства талибов* в Афганистане преждевременным

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на текущем этапе преждевременно признавать временное афганское правительство, сформированное боевиками движения «Талибан»*.

«На текущем этапе постановка вопроса об официальном признании Российской Федерацией новых афганских властей является преждевременной», - заявила дипломат в ходе брифинга в четверг, 28 октября.

Тем не менее Захарова выразила надежду, что «конкретные практические шаги Кабула навстречу ожиданиям международного сообщества, региональных партнеров», в том числе в вопросе формирования сбалансированного правительства, а также продолжение борьбы с терроризмом и накропреступностью, соблюдение основных прав и свобод граждан «действительно могут оказать стимулирующее воздействие на вышеуказанные процессы».

Напомним, в среду, 20 октября, делегация «Талибана»* прибыла в Москву на консультации с представителями Министерства иностранных дел РФ. Как писал сайт kp.ru, представитель движения сообщил, что сформированное талибами* правительство не является окончательным. Он анонсировал реформы в Афганистане и изменения в правительстве.

*Запрещенная в России террористическая организация